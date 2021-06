6 Manfaat Daun Pepaya untuk Kesehatan, Biasa Dijadikan Sayur

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Di Indonesia, daun pepaya sering dijadikan sayuran untuk dikonsumsi lantaran dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh.

Meski terasa pahit, tak banyak yang tahu tentang banyaknya manfaat daun pepaya.

Melansir dari laman Healthline, Minggu (20/6/2021), ada setidaknya 6 manfaat daun pepaya bagi kesehatan yang perlu kamu ketahui.

1. Menyuburkan rambut

Tak hanya dijadikan sebagai makanan, daun pepaya juga bisa digunakan untuk membuat masker dan jus.

Umumnya, pemanfaatan daun pepaya sebagai masker dan jus itu digunakan untuk menyuburkan rambut dan menjaga kesehatan kulit kepala.

Sayang, bukti untuk mendukung keampuhan daun pepaya ini masih tergolong terbatas.

Ilustrasi daun pepaya. Biasa dijadikan sayuran, ini 6 manfaat daun pepaya untuk kesehatan (TRIBUN JABAR/net)

Dalam penelitian Nutraceutical Potential of Carica papaya in Metabolic Syndrome disebutkan bahwa daun pepaya terdiri dari senyawa dengan sifat antioksidan, seperti flavonoid dan vitamin E.

Kedua senyawa itu dinilai mampu mempercepat pertumbuhan rambut.

Tak hanya itu, riset Antifungal Activity in Ethanolic Extracts of Carica papaya L. cv. Maradol Leaves and Seeds juga menghasilkan bahwa daun pepaya memiliki sifat anti-jamur dalam tabung reaksi.