BCL Mengaku Mentalnya Jatuh setelah 6 Hari Jalani Isolasi Mandiri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bunga Citra Lestari atau BCL mengaku mentalnya jatuh setelah 6 hari menjalani isolasi mandiri akibat terinfeksi Covid-19.

BCL menceritakan pengalamannya selama menjalani isolasi mandiri mengaku mentalnya sempat down.

Kemarin adalah hari keenam bagi BCL menjalani isolasi mandiri lantaran dirinya dinyatakan positif Covid-19.

Sejak beberapa hari lalu, BCL mengalami hilang indra penciuman.

Tak hanya itu, diakui BCL jika mentalnya juga ikut down imbas dari dirinya yang terinfeksi Covid-19.

Hal itu diungkapkannya melalui akun Instagram pribadinya Sabtu (19/6/2021).

'Isolation day 6

Today I want to share a little bit about how I feel.. Ternyata ga hanya menimbulkan gejala-gejala yang bersifat fisik, COVID juga membuat mentalku down..,"

"Walaupun aku di sini menjalani isolasi tidak sendiri, tapi bersama dengan 4 orang sahabat yang juga sama-sama terinfeksi –– sometimes, I still feel low,'' tulis BCL dalam unggahannya.

Hal terberat yang harus diharapi BCL saat menjalani isolasi mandiri ketika ia harus berpisah dari putranya, Noah Sinclair.