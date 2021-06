Gary Iskak Jalani Perawatan Intensif, Sang Istri Ungkap Kondisinya Makin Membaik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hingga kini Gary Iskak jalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran sakit kanker hati.

Dilansir Wartakota, Humas Persatuan Artis Film (Parfi), Evry Joe, mengungkapkan Gary dirawat di RSPP (Rumah Sakit Pertamina Pusat), Jakarta Selatan.

Gary mendapatkan perawatan intensif setelah didiagnosa menderita sirosis atau kanker hati.

Diberitakan Tribunnews, Richa sempat mengabarkan kondisi sang suami melalui Instagram Story miliknya @richaiskak, Jumat (18/6/2021).

Ia mengungkapkan bahwa kondisi Gary Iskak sudah lebih baik dari sebelumnya.

"He's getting better, sedang ditangani dengan baik," tulis Richa Novisha.

Lalu, Richa meminta maaf pada awak media karena belum bisa memberikan konfirmasi apapun.

Richa Novisha juga mengucapkan terima kasih untuk semua doa dan perhatian yang ditujukan kepada Gary Iskak.

"Dear teman-teman online, teman-teman media dan semuanya. Maaf aku nggak bisa balas satu-satu chatnya."

"Terima kasih atas doa dan perhatiannya untuk suami. Thank you so much. Love you guys," tulis Richa.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gary Iskak Masih Terbaring di RS, Richa Novisha Terus Beri Semangat: Harus Sehat Lagi, Jangan Bandel