Vokalis Steven Coconuttreez Meninggal Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Vokalis Steven Nugraha Kaligis alias Steven Coconuttreez meninggal dunia pada Selasa (21/6/2021) pagi hari ini.

Steven Nugraha Kaligis merupakan sosok vokalis band reggae Coconuttreez yang identik dengan rambut gimbal.

"Almarhum Steven Coconuttreez meninggal karena sakit," tulis pesan berantai tersebut.

Steven Coconuttreez dikabarkan menghembuskan napas terakhirnya, Selasa pukul 07.30 WIB.

Tidak dijelaskan detail sakit yang diidap Steven Coconuttreez sebelum meninggal dunia.

"Mari kita doakan agar Alm diterima amal ibadah nya dan ditempatkan di sisi Allah SWT. Aamiin," tulisnya.

Steven Nugraha Kaligis dikenal sebagai vokalis Steven and Coconuttreez, band reggae asal Indonesia yang berdomisili di Jakarta.

Grup musik ini dibentuk Steven Nugraha Kaligis pada 2005.

Ada 7 personel di band itu, yaitu Steven Nugraha Kaligis (vokal), A Ray Daulay (gitar), Teguh Wicaksono (gitar) dan Rival Himran (bass).

Ada juga Iwan (keyboard), 'Opa' Tedy Wardhana (perkusi) dan Aci (drum).

Album pertama Steven and Coconuttreez adalah The Other Side yang dirilis pada 2005 dengan lagu hits Welcome To My Paradise.

Steven and Coconuttreez mampu membangkitakan kembali gairah industri musik reggae di Indonesia setelah sekian lama mati suri. (Wartakotalive.com/Irwan Wahyu Kintoko)

