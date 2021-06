BCL Dinyatakan Negatif Covid-19 Setelah 11 Hari Karantina

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyayi Bunga Citra Lestari (BCL) mengumumkan dirinya telah dinyatakan negatif Covid-19.

Setelah 11 hari menjalani isolasi mandiri, hasil tes PCR BCL menunjukkan negatif Covid-19.

Kabar bahagia itu dibagikan BCL melalui unggahan Instagram story akun pribadinya @bclsinclair Kamis (24/6/2021).

Istri mendiang Ashraf Sinclair ini mengunggah foto selfie-nya yang tengah berbaring di kasur.

Unge tampil tanpa make up sambil memamerkan senyum tipisnya ke arah kamera.

Meski sudah dinyatakan negatif, BCL masih akan melakukan isolasi hingga hari ke-14.

Selain itu, wanita yang akrab disapa Unge ini mengatakan akan melakukan tes PCR kedua untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

"Isolation Day 11

Hasil PCR: NEGATIVE (emoji senyum)

Will do another PCR test besok atau lusa ..