Biodata Han So Hee, Pemeran di Nevertheless yang Gemar Webtoon

Ilustrasi. Simak biodata Han So Hee pemeran di Drama Korea Nevertheless ternyata gemar nonton webtoon, simak perjalan kariernya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak biodata Han So Hee, aktris cantik pemeran Yu Na Bi di Drama Korea Nevertheless yang sangat gemar menonton webtoon.

Sejak penayangan perdana Nevertheless, biodata para pemain Nevertheless banyak dicari warganet.

Adapun biodata Han So Hee dapat dilihat berikut, dilansir dari mydramalist.

Han So Hee adalah seorang aktris kelahiran Korea Selatan.

Han membuat debut aktingnya dalam peran kecil di "Reunited Worlds".

Baca juga: Biodata Song Kang, Pemeran Park Jae Eon di Drama Korea Nevertheless

Ia muncul dalam video musik Jung Yong Hwa "That Girl" pada 2017 dan dalam video musik SHINee "Tell Me What To Do" pada 2016.

Dia mendapatkan peran utama pertamanya di "Money Flower" MBC TV dan "100 Days My Prince" tvN pada 2018.

Biodata Han So Hee, Pemeran Yu Na Bi di Drama Korea Nevertheless (Instagram @xeesoxee)

Dia juga membintangi "After The Rain" KBS2.

Dia juga muncul di "The Hardest Part" Roy Kim.

Untuk profil Han So Hee telah diringkang dibawah ini, dilansir dari Asianwiki.

Baca juga: Seventeen Kalahkan BTS di Music Bank, Raih Kemenangan Pertama Ready To Love