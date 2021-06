Sosok di Balik Musisi Fingerstyle Alip Ba Ta, Operator Forklift yang Dipuji Musisi Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama YouTuber Alip_Ba_Ta kini sudah mendunia.

Video-video unggahan pria bernama Alief Gustakhiyat ini mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk musisi dunia.

Pria yang berprofesi sebagai sopir forklift itu dikenal sebagai musisi fingerstyle.

Dengan kepiawaiannya memetik gitar, Alief meng-cover lagu-lagu yang sudah populer.

Saat ini, kanal YouTube Alip_Ba_Ta memiliki 4,64 juta subscriber.

Alief Gustakhiyat, musisi fingerstyle pemilik akun Alip_Ba_Ta yang berprofesi sebagai operator forklift. (TribunJakarta.com)

Sejumlah lagu yang di-cover Alief sudah ditonton jutaan kali.

Sebut saja lagu Gerimis Mengundang milik Slam yang sudah disaksikan sebanyak 7,9 juta.

Ada pula lagu Sweet Child O’Mine yang dipopulerkan Guns N’ Roses sebanyak 7,3 juta.

Selanjutnya lagu My Heart Will Go On milik Celine Dion yang ditonton 13 juta kali.

Kemudian lagu terkenal grup musik Queen berjudul Bohemian Rhapsody yang sudah disaksikan 11 juta kali.