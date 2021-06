Chord Sampek Tuwek Dinyanyikan Denny Caknan, Lirik Lagu Sampek Tuwek

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Sampek Tuwek dinyanyikan Denny Caknan serta Lirik Lagu Sampek Tuwek.

G D/F# Em D C D G

G

seneng seneng bareng

C

susah susah bareng

Am

nyanding sliramu

D

sayang sliramu

Bm

wis tak angen-angen

Em

kowe bakal dadi jodohku

Am

wis tak angen-angen

D

kowe dadi pilihanku

D/F# G A D

G

tenang rasah sepaneng

C

tenang.. aku wis seneng

Am

rene rangkulen aku

D

tak nggo sangu turuku

Bm

mbesok miliho dino

Em

kowe tak lamar

Am

rasah nduwe roso, aku ninggalno

D

awak'e dewe wis dadi siji

Reff

G

sampek tuwek

D/F# Em

kowe ra bakal tak culno

D C

masio wis ra wancine

D

sayang-sayangan neng kene

Bm

siji-sijine wong

Em

sing nggawe ayem'e ati

Am D

gawe uripku seneng

G D/F# Em

mesem saben bengi

G D/F# Em

hu..wo...ooo

C

wis tak angen-angen

(wis tak angen-angen)

D

kowe bakal dadi jodoku

Itulah, kunci gitar atau chord Sampek Tuwek dinyanyikan Denny Caknan serta Lirik Lagu Sampek Tuwek.

Streaming dan unduh atau download lagu Denny Caknan berjudul Sampek Tuwek MP3 bisa di YouTube Music.

Simak, biodata Denny Caknan.

Denny Caknan memilii nama asli Deni Setiawan.

Denny Caknan adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo asal Ngawi.

Dilansir Tribunnewswiki.com, Nama Denny Caknan mulai dikenal berkat lagunya berjudul Kartonyono Medot Janji.

Pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur, 10 Desember disebut sebagai The Next Didi Kempot karena kepiawaiannya dalam bermusik lagu-lagu Jawa.

Bangun rumah berkat "Kartonyono Medot Janji"

