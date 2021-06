Chord Cinta Tak Harus Memiliki Dinyanyikan ST12, Lirik Lagu Cinta Tak Harus Memiliki

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Cinta Tak Harus Memiliki dinyanyikan ST12 serta lirik lagu Cinta Tak Harus Memiliki.

Intro C Em G A Dm F G..

C Em

Cinta memang tak selamanya bisa indah

G A Dm

cinta juga bisa berubah menjadi sakit

Fm C

begitu yang kurasakan kini

Dm G

perih hatiku, tinggal kehancuran

C

Tak pernah terbayangkan

Em

dan tak pernah terpikirkan

G A Dm

cintamu dan cintaku akan berpisah

Fm C

namun harus kurelakan itu

Dm G

untuk hidupmu, agar lebih baik

Chorus

F G

Maafkan aku setulus hatimu

C G Am

kepergian diriku itu bukan keinginanku

Dm G

terima saja dengan pilihan yang lain

C C7

dari orang tuamu

F G

Jangan bersedih dengan keadaan ini

C G Am

jika kamu menangis aku juga ikut menangis

Dm G

terima saja semua ini kulakukan

C

untukmu

Int C Em G A Dm F G

F G

Maafkan aku setulus hatimu

C G Am

kepergian diriku itu bukan keinginanku

Dm G

terima saja dengan pilihan yang lain

C C7

dari orang tuamu

F G

Jangan bersedih dengan keadaan ini

C G Am

jika kamu menangis aku juga ikut menangis

Dm G

terima saja semua ini kulakukan

C

demi kebaikanmu..ohh

F G

Jangan bersedih dengan keadaan ini

C G Am

jika kamu menangis aku juga ikut menangis

Dm G

terima saja semua ini kulakukan

Dm G

terima saja semua ini kulakukan

F C F G C

untukmu..

Baca juga: Chord Sampek Tuwek Dinyanyikan Denny Caknan, Lirik Lagu Sampek Tuwek

Baca juga: Chord Seberkas Sinar Dinyanyikan Nike Ardilla, Lirik Lagu Seberkas Sinar

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Cinta Tak Harus Memiliki dinyanyikan ST12 serta lirik lagu Cinta Tak Harus Memiliki.

Streaming dan unduh atau download lagu ST12 berjudul Cinta Tak Harus Memiliki MP3 bisa melalui YouTube Music.

Simak, biodata ST12.

ST12 adalah grup musik pop rock dan pop melayu Indonesia yang didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2004.

Dilansir Wikipedia, grup ini didirikan oleh Ilham Febry alias Pepep (drum), Dedy Sudrajat alias Pepeng (gitar), Muhammad Charly van Houten alias Charly (vokalis), dan Iman Rush (gitaris).

Nama ST12 adalah kependekan dari Jalan Stasiun Timur No. 12 yang merupakan markas berkumpulnya grup musik ini.

Dalam profil ST12, ST12 secara resmi berdiri pada tanggal 20 Januari 2004, meski anggotanya telah lama berkecimpung di dunia musik.

Sebelumnya, keempat personel ini tak saling kenal.

Baca juga: Chord Satru Denny Caknan Ff Happy Asmara Disertai Lirik

Baca juga: Chord To The Bone dari Pamungkas, Lirik Lagu To The Bone