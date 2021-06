Boy William Kembali Tunda Pernikahan, Klarifikasi Lewat Instagram

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - YouTuber Boy William kembali tunda pernikahan dirinya dengan Karen Vendela untuk kedua kalinya.

Hal itu ia sampaikan dalam akun instagramnya @boywolliam17 Senin (28/6/2021).

"Dear everyone, berhubung sudah ada foto undangan pernikahan kami yang bocor di media sosial. Di sini aku mau menyampaikan bahwa acara wedding yang harusnya dilangsungkan di bulan Juli ini dengan berat hari harus kami popsone lagi, melihat angka covid yang semakin tinggi setiap harinya," tulis Boy William.

Dengan berat hati Boy William dan Karen Vendela harus mengikuti aturan pemerintah terkait Covid-19 ini.

Dengan Boy William tunda pernikahan ini sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk semua orang.

"We don't want to risk a wedding yang pada akhirnya membahayakan keluarga dan rekan-rekan yang hadir, Kami mengikuti segala keputusan dari pemerintah dan semoga Indonesia segera pulih. Mohon doanya teman-teman semua, God Bless You, Boy dan Karen," lanjutnya.

Sebelumnya, Boy William juga menuturkan kepada Maia Estianty tentang tertundanya pernikahannya dengan Karen Vendela.

Ilustrasi. Boy William tunda pernikahan (Instagram @boywilliam17)

Hal itu ia sampaikan saat berbincang dengan Maia Estianty di kanal YouTube MaiaAlElDul Senin (28/6/2021).

"Lu tau enggak, masa gue sudah ketunda 2 kali."

"Harusnya nikah tahun lalu, karena Covid-19 yaudah diundurin aja," jelas Boy William.

