Bubur Ayam Bu May Punya Rasa Lezat Khas Bawang Putih 

Kholik penjual Bubur Ayam Bu May yang berada di Jalan Urip Sumoharjo memperlihatkan bubur ayam yang dijualnya, Rabu (30/6/2021).

Bubur Ayam Bu May yang berada di Jalan Urip Sumoharjo, tepat di depan Perumahan Bukit Puri Kencana, punya cita rasa khas dengan kaldu yang didominasi bahan rempah bawang putih.

Kholik pemilik Bubur Ayam Bu May, mengatakan, sudah 13 tahun dia menjalankan bisnis ini.

Dari dulu hingga sekarang menu bubur ayamnya didominasi bahan bawang putih.

Cita rasa khas Cirebon yang didapatkan dari kaldu yang membedakan dengan bubur ayam lainnya. Dia menuturkan, warung bubur ayamnya buka sejak pukul 06.30 WIB sampai pukul 12.000 WIB.

Selain bubur dia juga menawarkan menu soto ayam.

Harga bubur ayam dan soto yang dijajakannya hanya Rp 10 ribu per porsi. Khusus porsi spesial setiap mangkuknya Rp 16 ribu ditambah menu ampela dan telur.

"Kalau saya ini memang sudah lama memasak dan dulu juga pernah jadi koki di Hotel Pasifik, " kata Kholik



Bagi yang ingin menikmati bubur ayam Bu May juga bisa memesan via Go Food.(bayu saputra)