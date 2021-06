Legenda NBA, Shaquille O'Neal Tanggapi Kritik Lebron James Soal Jadwal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Legenda NBA, Shaquille ONeal menanggapi kritik LeBron James terkait jadwal NBA 2021.

Diketahui, bintang LA Lakers, LeBron James sebelumnya menyampaikan kritiknya mengenai jadwal NBA 2021 yang disebutnya terlalu padat. Saat ini, jadwal NBA sudah memasuki fase playoff NBA final wilayah.

LeBron James juga mengatakan, jika jadwal yang padat itu merupakan penyebab dari banyaknya pemain yang cedera di sepanjang kompetisi musim ini.

Mantan bintang LA Lakers, Shaquille ONeal mengatakan para pemain harus berhenti mengeluh tentang jadwal bermain yang sibuk musim ini.

Sosok yang akrab disapa Shaq itu mengatakan ia tidak membantah bahwa jadwa Kompetisi NBA musim ini memag padat.

Namun, menurutnya para pemain profesional seharusnya tidak boleh mengeluhkan jadwal yang sibuk, karena seharusnya itu memang sudah menjadi rutinitas.

Shaquille O'Neal bahkan tampak seperti menyindir LeBron James mengenai pendapatan yang dihasilkan dari bermain basket di kompetisi NBA.

Ilustrasi. Shaquille O'Neal menanggapi krikan Lebron James terhadap jadwal NBA yang disebut terlalu padat. (AFP)

“Ketika Anda hidup di dunia di mana 40 juta orang telah diberhentikan dan saya menghasilkan $200 juta, Anda tidak akan mengeluh dari saya,” kata O'Neal dikutip dari CNBC (30/6/2021).

“Saya akan bermain back to back to back to back to back,” tambahnya.

“Saya tidak mengingkari apa yang orang katakan, tetapi saya pribadi, saya tidak mengeluh dan membuat alasan,"

