Chord Aishiteru dari Zivilia, Lirik Lagu Aishiteru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Aishiteru dari Zivilia dan lirik lagu Aishiteru.

Intro

C G Am G C

Verse 1

C G

Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku

Am

Saat ku harus bersabar dan trus bersabar

G

Menantikan kehadiran dirimu

C

Entah sampai kapan aku harus menunggu

G

Sesuatu yang sangat sulit tuk kujalani

Am

Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu

G

Kadang kuberpikir cari penggantimu

C

Saat kau jauh di sana

Reff

C G

Walau raga kita terpisah jauh

Am

Namun hati kita selalu dekat

G

Bila kau rindu pejamkan matamu

dan rasakan a a a aku

C G

Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh

Am

Terhapus ruang dan waktu

G

Percayakan kesetiaan ini

C

Akan tulus a a ai aishiteru

Verse 2

C G

Gelisah sesaat saja tiada kabarmu kucuriga

Am

Entah penantianku takkan sia-sia

G

Dan berikan satu jawaban pasti

C

Entah sampai kapan aku harus bertahan

G

Saat kau jauh disana rasa cemburu

Am

Merasuk kedalam pikiranku melayang

G

Tak tentu arah tentang dirimu

C

Apakah sama yang kau rasakan

Reff

C G

Walau raga kita terpisah jauh

Am

Namun hati kita selalu dekat

G

Bila kau rindu pejamkan matamu

dan rasakan a a a aku

C G

Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh

Am

Terhapus ruang dan waktu

G

Percayakan kesetiaan ini

C

Akan tulus a a ai aishiteru

Bridge

D Bm

Hapus sendiri pikiran melayang terbang

A

Perasaan resah gelisah

G

Jalani kenyataan hidup tanpa gairah

D Bm

Lupakan segala misi dan ambisimu

A

Akhiri semuanya cukup sampai di sini

G

Dan buktikan pengorbanan cintamu untukku

C

kumohon kau kembali

C G Am G 2x

C G Am F

C G

Kimita tuokukitemo

Am

Kiminoi shuaguaratala

F

Shiniteruyo shiniteruyo..

Reff

D A

Walau raga kita terpisah jauh

Bm

Namun hati kita selalu dekat

A

Bila kau rindu pejamkan matamu

A

dan rasakan a a a aku

D A

Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh

Bm

Terhapus ruang dan waktu

A

Percayakan kesetiaan ini

D

Pada ketulusan a a ai aishiteru

A

Wooou wo wooo

Bm A D

Wooou wo wooo

Baca juga: Chord Happier Dipopulerkan Olivia Rodrigo, Lirik Lagu Happier

Baca juga: Chord Seluruh Nafas Ini Dipopulerkan Last Child Feat Gisel, Lirik Lagu Seluruh Nafas Ini

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Aishiteru dinyanyikan Zivilia serta lirik lagu Aishiteru.

Streaming dan unduh atau download lagu Zivilia berjudul Aishiteru MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Zivilia

Zivilia memulai kiprah di dunia musik pada tanggal 8 Agustus 2008 di kota Kendari.

Dilansir Wikipedia, band ini awalnya dikenal dengan nama Teplan Band.

Band ini beraliran Slow Rock Alternative, dan mengawali karier dengan lagu berjudul Aishiteru dan Karena Cinta.

Motor band ini dikendalikan oleh Zulkifli alias Zul.

Awal terbentuknya Zivilia Band ini terjadi dengan tidak sengaja.

Baca juga: Chord Genit Dipopulerkan Tipe-X, Lirik Lagu Genit

Baca juga: Chord Yang Terlupakan dari Iwan Fals, Lirik Lagu Yang Terlupakan