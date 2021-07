Chord Pergilah Kasih dari Chrisye, Lirik Lagu Pergilah Kasih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Pergilah Kasih dari Chrisye dan lirik lagu Pergilah Kasih.

Intro G Em C D

G Em C D

G C

Tak pernah kusangka ini terjadi

D G

Kisah cinta yang sesuci ini

Em Am

Kau tinggalkan begitu saja

C D

Sekian lamanya kita berdua

G C

Tak kusangka begitu cepat berlalu

D G

Tuk mencari kesombongan diri

Em Am

Lepas s’gala yang pernah kau ucapkan

C D

Kau tinggalkan daku

Chorus

G D Em

Pergilah kasih kejarlah keinginanmu

C G D

Selagi masih ada waktu..

G D Em

Jangan hiraukan diriku

Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu

C D G

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

Interlude G C D G Em Am C D

G C

Tak kusangka begitu cepat berlalu

D G

Tuk mencari kesombongan diri

Em Am

Lepas s’gala yang pernah kau ucapkan

C D

Kau tinggalkan daku

Chorus

G D Em

Pergilah kasih kejarlah keinginanmu

C G D

Selagi masih ada waktu..

G D Em

Jangan hiraukan diriku

Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu

C D

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

G D Em

kejarlah keinginanmu

C G D

Selagi masih ada waktu..

G D Em

Jangan hiraukan diriku

Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu

C D G

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

Outro G Em C D

G Em C D

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Pergilah Kasih dinyanyikan Chrisye serta lirik lagu Pergilah Kasih.

Streaming dan unduh atau download lagu Chrisye berjudul Pergilah Kasih MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Chrisye

Nama asli Chrisye adalah Chrismansyah Rahadi.

Dilansir Wikipedia, ia lahir dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada 16 September 1949.

Chrisye meninggal di Jakarta pada 30 Maret 2007 di usia 57 tahun.

Ayahnya, Laurens Rahadi (Lauw Tek Kang) adalah seorang wirausaha keturunan Betawi-Tionghoa.

Sementara, ibunya bernama Hanna Rahadi (Khoe Hian Eng) adalah seorang ibu rumah tangga keturunan Sunda-Tionghoa.

