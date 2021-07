Chord Seberkas Sinar dari Nike Ardilla, Lirik Lagu Seberkas Sinar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Seberkas Sinar dari Nike Ardilla dilengkapi lirik lagu Seberkas Sinar.

Intro : Am Em F Am

Am Em F G-Am

Am

kala ku seorang diri

Am G

hanya berteman sepi dan angin malam

F

ku coba merenungi

Dm F E G-F-E

…tentang jalan hidupku……… ho

Am

kulangkahkan kakiku

Am G

dan menyimak sebuah arti kehidupan

F F-E-Dm

hati s’lalu bertanya

Dm-E-F E

A…da kah kasih suci

Am Dm

dalam cinta Ha haa

G C F Dm E

adakah cintamu…ha-ha-ha…haha

Reff

C G F-E-F-E C

…Seberkas cahaya terang

C F G F-F-F C

…menyinari hidupku

C G E Am G

…sesejuk embun-embun di pagi hari

F E Am

dambaan insan di dunia ini

Am Dm G C

ha-ha-ha haa… ha

F Dm E

ha-ha-ha haa…

Reff

C G F-E-F-E C

…Seberkas cahaya terang

C F G F-F-F C

…menyinari hidupku

C G E Am G

…sesejuk embun-embun di pagi hari

F E Am

dambaan insan di dunia ini

Music Am Em F E

Am Dm G C F Dm E

Am

Am

jauh ku dengar lagu

Am G

di keheningan malam aku sendiri

F F-E-Dm

kucoba merenungi

Dm-E-F E

tentang jalan hidupku

Am Dm

dalam cinta Ha haa

G C F Dm E

adakah cintamu…ha-ha-ha…haha

Reff 2

C G F-E-F-E C

…Seberkas cahaya terang

C F G F-F-F C

…menyinari hidupku

C G F-E-F-E C

…sesejuk embun pagi…

C F G F-F-F C

…Dalam cita cintaku

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Seberkas Sinar dinyanyikan Nike Ardilla, serta lirik lagu Seberkas Sinar.

Streaming dan unduh atau download lagu Nike Ardilla Seberkas Sinar MP3 bisa melalui YouTube Music.

Simak, biodata Nike Ardilla.

Nama lengkap Nike Ardilla adalah Raden Rara Nike Ratnadilla Kusnadi.

Ia adalah seorang penyanyi, pemeran, dan model berkebangsaan Indonesia.

Dilansir Tribunnewswiki.com, Nike Ardilla tewas pada 19 Maret 1995 ketika mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di jalan Raden Eddy Martadinata di kota Bandung.

Nike Ardilla lahir pada tanggal 27 Desember 1975, putri dari pasangan R. Eddy Kusnadi dan Nining Ningsihrat.

Nike Ardilla merupakan tokoh satu-satunya Lintas profesi yang setelah hampir puluhan tahun meninggalnya menjadi Cover tabloid dan atau Majalah berkali-kali, di Indonesia.

