Chord Genit Tipe-X Dilengkapi Lirik Lagu Genit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Genit dinyanyikan oleh Tipe-X dan lirik lagu Genit.

G A D

Lihat senyum manis di atas bibir bergincu

G A D

Kerdip mata merayu jelas coba mengganggu

G A D

Tawa renyah terpasang bukan tanpa tujuan

G A D

Satu korban terjerat itulah harapan

G A D

G A D

G A D

Wangi parfum semerbak membius pusat syaraf

G A D

Hadirkan bayangan 'tuk lepas keresahan

G A D

Bergejolak semua coba berontak

G A D

Ketika tak kuasa langsung ku lari mengelak

G A D

G A D

G A D

A.. a.. ah entah sampai kapan

G A D

A.. a.. an kau mampu bertahan

G A D

Hindari kenyataan entah sampai kapan

G A D

A.. a.. an kau mampu bertahan

G A D

A.. a.. an mungkinkah terpikir

G A D

lepas belenggu hitam

G A D

G A D

G A D

Hidup memang s'lalu penuh dengan warna-warni

G A D

Bila terjebak sulit untuk coba keluar

G A D

Semua pasti ada jalan keluar

G A D

Cobalah berusaha

G A D

G A D

G A D

A.. a.. ah entah sampai kapan

G A D

A.. a.. an kau mampu bertahan

G A D

Hindari kenyataan entah sampai kapan

G A D

A.. a.. an kau mampu bertahan

G A D

A.. a.. an mungkinkah terpikir

G A D

lepas belenggu hitam

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Genit dinyanyikan Tipe-X serta lirik lagu Genit.

Streaming dan unduh atau download lagu Tipe-X berjudul Genit MP3 bisa melalui YouTube Music.

Simak, biodata Tipe-X.

Band Tipe-X dibentuk pada September 1995.

Band ini awalnya menggunakan nama Headmaster sebagai nama band.

Namun, mereka akhirnya memilih nama Tipe-X untuk memudahkan orang mengingat.

Grup ini beranggotakan Tresno (Vokal), Micky (Bass), Yoss (Gitar), Billy (Gitar), Arie (Drum), dan Anto (Trombone).

Semula, mereka memainkan lagu-lagu grup luar, di antaranya Voodoo Glow Skull, Operation Ivy, dan mighty-mighty bosstone.

