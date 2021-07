Chord Sejauh Mungkin dari Ungu, Lirik Lagu Sejauh Mungkin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Sejauh Mungkin dari Ungu, dilengkapi lirik lagu Sejauh Mungkin.

Intro C

C

Lelah hati yang tak kau

Am

Lihat andai saja

F

Dapat kau rasa kan letihnya

G

Jiwaku karna sifatmu

C

Indah cinta yang kau

Am

Berikan kini tiada

F

Lagi kudapatkan..

G

teduhnya jiwa....

Reff 1

C

Baiknya ku pergi

Am

Tinggalkan dirimu

F

Sejauh mungkin

G

Untuk melupakan

Musik C Am

C Am

Indah cinta yang kau berikan kini tiada

F G

Lagi kudapatkan teduhnya jiwa

Reff 2

C

Baiknya ku pergi

Am

Tinggalkan dirimu

F

Sejauh mungkin

G

Untuk melupakan

C

Dirimu yang s'lalu

Am

Tak pedulikanku

F

Yang mencintaimu

G

Yang menyayangimu

Em Am

Bila saat nanti aku jauh

F

Kuharap kau mengerti

G

Kuharap kau sadari

Musik : C Am F G

Kembali ke : Reff 2

Outro : C Am (3x)

Itulah, kunci gitar Sejauh Mungkin dinyanyikan Ungu, dilengkapi lirik lagu Sejauh Mungkin.

Streaming dan unduh atau download lagu Ungu berjudul Sejauh Mungkin MP3 bisa melalui YouTube Music.

Simak, biodata Ungu.

Ungu adalah band asal Indonesia yang beranggotakan Pasha, Makki, Enda, Oncy, dan Rowman.

Ungu bukanlah band baru Indonesia.

Dilansir Tribunnewswiki.com, band tersebut telah mewarnai industri musik tanah air sejak tahun 1996.

Seperti band lain, Ungu juga telah mengalami beberapa kali pergantian personel.

Meski demikian, Ungu tetap bertahan dan eskis di dunia musik Indonesia hingga sekarang.

