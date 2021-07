Chord My Old Story IU dan Lirik Lagu My Old Story

Ilustrasi. Kunci gitar My Old Story dinyanyikan IU.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord My Old Story dipopulerkan IU, dilengkapi dengan lirik lagu My Old Story.

Eb Gm Bbm C7 Fm Bb Eb

Sseulsseulhadeon geu golmogeul dangsineun gieokhasimnikka

Jigeumdo nan gieokhamnida

Eb Gm Bbm C7 Fm Bb Eb

Saranghandan mal motago aetaeudeon geu naldeureul

Dangsineun algo isseossseumnikka

Eb Gm Bbm C7 Fm Bb Eb

Cheol eobseotdeon jinan narui areumdapdeon geu bamdeureul

Ajikdo nan saranghamnida

Bridge

Gm C7 Fm Bb Eb

Cheoreopdeon sarama

Geudaeneun naui modeun geoseul aseuryeo hana mujeonghan sarama

Verse

Eb Gm Bbm C7 Fm Bb Eb

Sujubeoseo mal motaenna naega sirheo mal anhaenna

Jigeumdo nan al su eobseoyo

Eb Gm Bbm C7 Fm Bb Eb

I noraereul deutneundamyeon naegero wajuo

Geudaeyeo nan gidarimnida

Bridge

Gm C7 Fm Bb Eb

Mujeonghan sarama

I bamdo naui modeun geoseul aseuryeo hana cheol eopdeon sarama

Eb Gm Bbm C7 Fm Bb Eb

Oneul bamdo naeil bamdo geurigo geu daeum bamdo

Yeongwonhi nan gidarimnida

Instrumental

Eb Gm Bbm C7 Fm Bb Eb

G# Bb Gm Bb Bb7 Bb

Baca juga: Chord Tresno Sudro Esa Risty serta Lirik Lagu Tresno Sudro

Itulah, kunci gitar atau My Old Story dinyanyikan IU serta lirik lagu My Old Story.

Streaming dan unduh atau download lagu IU berjudul My Old Story MP3 bisa melalui YouTube Music.

Simak, biodata IU.

Nama panggilannya itu berasal dari kata “I and You (aku dan kamu)”.

Kata itu melambangkan bahwa “kita” dapat menjadi “satu” melalui musik.

Pemilik nama asli Lee Ji Eun ini terlahir dari keluarga yang sederhana.

Berdasarkan profil IU, saat masih kecil keluarganya tinggal disebuah rumah kecil dengan hanya satu kamar selama setahun.

Kini IU menjadi seorang superstars, namanya terkenal di penjuru dunia berkat kerja kerasnya merintis karier dari bawah.

Baca juga: Chord Sarjana Muda Iwan Fals, Lirik Lagu Sarjana Muda