Chord Yang Terlupakan Iwan Fals dan Lirik Lagu Yang Terlupakan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Yang Terlupakan dari Iwan Fals dilengkapi dengan lirik lagu Yang Terlupakan.

Intro C G Am -G

C G Am Em F Fm -G

C G Am G

Denting piano kala jemari menari

F C Dm F

Nada merambat pelan di kesunyian malam

Fm C

Saat datang rintik hujan

G Am

Bersama sebuah bayang

F G C

Yang pernah terlupakan...

Intro C G Am -G 2x

(*)

C G Am G

Hati kecil berbisik, untuk kembali padanya

F C

Seribu kata menggoda

Dm F

Seribu sesal di depan mata

Fm C G Am

Seperti menjelma waktu aku tertawa

F G C

Kala memberimu dosa

...G Am G

C G Am G

Oh...maafkanlah

C G F G

Oh...maafkanlah

Reff

C Em

Rasa sesal di dasar hati

F G

Diam tak mau pergi

C Em F G

Haruskah aku lari dari kenyataan ini

F Fm C Bm Am

Pernah ku mencoba tuk sembunyi

F G C

Namun senyummu tetap mengikuti

Interlude Em Am G F Em Dm G

C Em Am G F Em Dm F G

Kembali ke (*), Reff

Baca juga: Chord Lagu Luka di Sini Ungu, Lirik Lagu Luka di Sini

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Yang Terlupakan dinyanyikan Iwan Fals serta lirik lagu Yang Terlupakan.

Streaming dan unduh atau download lagu Iwan Fals Yang Terlupakan MP3 bisa di YouTube Music.

Simak, biodata Iwan Fals.

Nama asli Iwan Fals adalah Virgiawan Listanto.

Iwan Fals lahir di Jakarta pada 3 September 1961.

Dilansir Wikipedia, Iwan Fals adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia.

Gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop.

Liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an di bidang politik.

Baca juga: Chord Terlalu Manis dari Slank, Lirik Lagu Terlalu Manis