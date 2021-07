Jadwal Suns vs Bucks Final NBA 2021, Chris Paul Disebut Bagus Memimpin Tim

Ilustrasi. Simak jadwal final NBA 2021 antara Suns vs Bucks, Devin Booker salut dengan cara Chris Paul dalam memimpin tim.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, berikut ini jadwal final NBA 2021 Suns vs Bucks, Devin Booker salut dengan cara Chris Paul dalam memimpin tim.

Game kedua Grand Final NBA 2021 antara Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks, masih digelar di Phoenix Suns Arena, Jumat 9 Juli 2021 dengan jam tayang NBA mulai pukul 08.00 WIB.

Tayangan live NBA 2021 bisa disaksikan via link live streaming Vidio.com. (link di akhir artikel)

Diketahui, laga di final NBA 2021 akan dimainkan dalam format tujuh pertandingan atau best of seven.

Pada game pertama Suns vs Bucks yang dilangsungkan pada 7 Juli 2021, kemenangan diperoleh Suns dengan skor 118-105.

Chris Paul tampil menjadi bintang lapangan dan memimpin perolehan poin Suns dengan torehan 32 poin, ditambah 9 asis.

Bintang muda Suns, Devin Booker mengaku bahwa ia sama sekali tidak meragukan kemampuan Chris Paul.

Pasalnya, Chirs Paul sendiri sudah sangat lama ingin mencapai fase Final NBA.

Bukan waktu yang pendek, Chris Paul butuh waktu 16 tahun untuk bisa sampai di Final NBA 2021.

Saking semangatnya, performa Paul sempat tertahan diawal laga, bahkan ia tidak mencetak poin selama tujuh menit awal.

