Jadwal Suns vs Bucks di Final NBA 2021, Dario Saric Tak Bela Phoenix Suns di Sisa Laga

Ilustrasi. Simak jadwal Suns vs Bucks di Final NBA 2021 dimana Dario Saric tak dapat membela Phoenix Suns di semua laga tersisa akibat cedera.

CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut jadwal Suns vs Bucks pada Final NBA 2021, Dario Saric tak dapat membela Phoenix Suns di sisa laga akibat cedera Anterior Cruciate Ligament.

Game kedua Grand Final NBA 2021 antara Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks, direncanakan berlangsung di Phoenix Suns Arena, Jumat 9 Juli 2021 dengan jam tayang NBA mulai pukul 08.00 WIB.

Adapun tayangan live NBA 2021 bisa disaksikan via link live streaming Vidio.com.

Diketahui, laga di final NBA 2021 akan dimainkan dalam format tujuh pertandingan atau best of seven.

Game pertama Final NBA 2021 antara Suns vs Bucks yang berlangsung pada 7 Juli 2021, berakhir kemenangan bagi Suns dengan skor 118-105.

Akan tetapi, kemenangan Phoenix Suns atas Milwaukee Bucks di gim pertama Final NBA 2021 harus memakan korban.

Di balik euforia kemenangan, Suns harus menerima kabar buruk setelah forwarda mereka, Dario Saric, mengalami cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL).

Ilustrasi.jadwal Suns vs Bucks pada Final NBA 2021, Dario Saric tak dapat membela Phoenix Suns di sisa laga akibat cedera Anterior Cruciate Ligament. (CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP FILE SIZE/PIXELS/DPI)

Dario Saric dipastikan tidak akan bermain lagi di seluruh sisa laga Final NBA 2021.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh tim Phoenix Suns melalui sebuah rilis.

Diketahui, Saric mengalami cedera di kuarter pertama, saat berusaha melakukan drive di tengah penjagaan Brook Lopez.

