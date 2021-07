Chord lagu Sarjana Muda Iwan Fals, Lengkap dengan Lirik Lagu Sarjana Muda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak berikut ini adalah chord Sarjana Muda dari Iwan Fals lengkap dengan lirik lagu Sarjana Muda.

Intro : Am F G Am

Am Em

Berjalan seorang pria muda

C G Am

Dengan jaket lusuh dipundaknya

Am Em

Di sela bibir tampak mengering

C G Am

Terselip s’batang rumput liar

Am Em

Jelas menatap awan berarak

C G Am

Wajah murung s’makin terlihat

Am Em

Dengan langkah gontai tak terarah

C G Am

Keringat bercampur debu jalanan

Reff I

C G

Engkau sarjana muda

E Am

Resah mencari kerja

F C G

Mengandalkan ijasahmu

C G

Empat tahun lamanya

E Am

Bergelut dengan buku

F C G

‘Tuk jaminan masa depan

Am Em

Langkah kakimu terhenti

Am Em Am

Di depan halaman sebuah jawatan

lnt : Am F G Am

Am F G C F E

Am Em

Termenung lesu engkau melangkah

C G Am

Dari pintu kantor yang di harapkan

Am Em

Tergiang kata tiada lowongan

C G Am

Untuk kerja yang di dambakan

Am Em

Tak peduli berusaha lagi

C G Am

Namun kata sama yang kau dapatkan

Am Em

Jelas menatap awan berarak

C G Am

Wajah murung s’makin terlihat

Reff II

C G

Engkau sarjana muda

E Am

Resah mencari kerja

F C G

Tak berguna ijasahmu

C G

Empat tahun lamanya

E Am

Bergelut dengan buku

F C G

Sia-sia semuanya

Am Em

Setengah putus asa dia berucap

Am

“maaf ibu…”

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Sarjana Muda dinyanyikan Iwan Fals, serta lirik lagu Sarjana Muda.

Simak, biodata Iwan Fals.

Nama asli Iwan Fals adalah Virgiawan Listanto.

Iwan Fals lahir di Jakarta pada 3 September 1961.

Dilansir Wikipedia, Iwan Fals adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia.

Gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop.

Liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an di bidang politik.

