Chord Lagu Luka di Sini Ungu, Lengkap dengan Lirik Lagunya

Intro C G Am Em..F C G...

C G

Dulu Pernah Ada Cinta

Am Em

Dulu Pernah Ada Sayang

F

Namun Kini Tiada lagi

C G

Perasaan Seperti Dulu

C G

Kini Tiada lagi Kisah

Am Em

Cinta ku telah Musnah Sudah

F

Hancur hatiku telah kau

C G

Sakiti Perasaanku

Reff I

C G

Biarkan Ku Pergi

Am Em

Jangan kau tanyakan lagi

F C

Ku yakin ini yang terbaik

G

Tuk kau dan diriku...

C G

Biarkan berlalu uuuu

Am Em

Rasa cinta ini dihati

F C

Ku tak bisa tuk menahan

G

Aku luka di Sini

Interlude C G Am Em F C G A

Reff II

D A

Biarkan Ku pergi iii

Bm F#m

Jangan Kau tanyakan lagi

G D

Ku yakin ini yang Terbaik

A

Tuk Kau dan Diriku

D A

Biarkan berlalu

Bm F#m

Rasa cinta ini di hati

G D

Ku tak bisa tuk menahan

A

Aku luka di Sini

Outro D A Bm F#m G D A

Ungu adalah band asal Indonesia yang beranggotakan Pasha, Makki, Enda, Oncy, dan Rowman.

Ungu bukanlah band baru Indonesia.

Dilansir Tribunnewswiki.com, band tersebut telah mewarnai industri musik tanah air sejak tahun 1996.

Seperti band lain, Ungu juga telah mengalami beberapa kali pergantian personel.

Meski demikian, Ungu tetap bertahan dan eskis di dunia musik Indonesia hingga sekarang.

