Chord Gitar Hari Bahhagia Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Lengkap Liriknya

Berikut ini chord gitar Hari Bahhagia dilengkapi dengan lirik lagu Hari Bahhagia yang dinyanyikan oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Intro: A E F#m D

A E F#m

dipilih Tuhan.. kau yang pertama

D A

untuk masa depan.. dan selamanya..

E F#m

dialah cahaya.. tuntunan ke surga..

D A

dengarkan mereka.. tak berhenti berdoa..

E

aku yang kau pilih..

F#m

kamu yang ku pilih..

D A

cinta ini milik kita selamanya..

Reff:

E

i'm gonna marry you..

F#m

i know that you'll be mine..

D

i'm gonna give my world..

A

you're the only one..

E

tell them everything..

F#m

this is just beginning..

D

jangan tinggalkan aku..

A

disaat ku jatuh..

E

(hu u, hu u, u u..)

F#m

(hu u, hu u, hu u..)

D

(hu u, hu u, hu u..)

C#

you're the only one..

C#

kupilih kau jadi imamku

G#

bukan yang lain..

A#m

cinta ini hanya untukmu

F#

kau bukan main..

C#

bersamamu.. aku hadir

G#

selamanya.. hingga akhir

A#m

terima kasih tuk semua

F#

rasa yang kau berikan untukku..