TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kecantikan Ayu Ting Ting mendunia, masuk daftar TC Candler.

Penyanyi dangdut dan pembawa acara itu masuk daftar wajah tercantik di dunia versi TC Candler.

Pengumuman tersebut belum lama ini disampaikan melalui Instagram @tccandler.

"AYU TINGTING is nominated as one of the Faces of 2021. Congratulations! (AYU TINGTING dinominasikan sebagai salah satu the Faces of 2021. Selamat!)," demikian tertulis dalam keterangan foto yang diunggah TC Candler.

Selain Ayu, selebritas Indonesia yang juga masuk nominasi adalah penyanyi Raisa dan penyanyi sekaligus aktris Maudy Ayunda.

Sementara selebritas ternama dunia lainnya yang masuk nominasi seperti Rose dan Jennie Blackpink, IU, Dita Karang, Natalie Portman, Margot Robbie, Emma Watson, Selena Gomez, Gal Gadot, dan lainnya.

Daftar 100 Wajah Tercantik di dunia diumumkan setiap tahunnya oleh TC Candler dan The Independent Critics sejak 1990.

Melansir situsnya, The Independent Critics adalah kelompok yang terdiri dari sekitar 20 orang dengan latar belakang berbeda dari berbagai belahan dunia yang diorganisasi oleh TC Candler.

Selama beberapa dekade terakhr, TC Candler mendengarkan jutaan saran dari publik yang kemudian digunakan untuk menyusun daftar pemilik wajah paling indah di seluruh dunia setiap tahunnya.

Lalu, apa saja kriteria yang dilihat?