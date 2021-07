BREAKING NEWS Kecelakaan Beruntun di Tirtayasa Bandar Lampung Libatkan 4 Mobil dan 1 Motor

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Pangeran Tirtayasa, Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Jumat (16/7/2021) sekira pukul 10.30 WIB.

Kecelakaan tersebut melibatkan sedikitnya empat mobil dan satu sepeda motor.

Adapun kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut yakni truk Colt Diesel BE 9310 BW, Colt Diesel BN 8760 OB, truk tangki BE 9864 BP, Daihatsu Sirion BE 1513 YR, dan Yamaha Xeon BE 4245 AN.

Menurut warga sekitar, korban kecelakaan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

"Kalau gak salah tadi ada satu sopir truk yang luka-luka," ujar Aceng, warga sekitar.

Aparat kepolisian langsung mengatur lalu lintas di lokasi agar tidak terjadi kemacetan.

Sementara dua unit truk masih dalam proses evakuasi.

"Satu truk rusak parah sudah dipinggirkan," kata Aceng.

( Tribunlampung.co.id / Joviter Muhammad )