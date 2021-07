Opening Ceremony Olimpiade Tokyo 2020 Dibuka Langsung Kaisar Jepang

Ilustrasi. Mengusung konsep United by Emotion, rencananya opening ceremony Olimpiade Tokyo 2020 akan dibuka langsung Kaisar Jepang, Naruhito.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mengusung konsep United by Emotion, rencananya opening ceremony Olimpiade Tokyo 2020 akan dibuka langsung Kaisar Jepang, Naruhito.

Diketahui Olimpiade Tokyo 2020 tertunda setahun akibat pandemi virus corona, dan secara resmi akan dimulai pada 23 Juli 2021.

Acara pembukaan akan diselenggarakan di distrik Tokyo Kasumigaoka di Stadion Olimpiade yang pembangunannya selesai pada tahun 2019 dan dapat menampung hingga 68.000 penonton.

Namun, tribun akan kosong karena pandemi virus corona yang tak kunjung usai.

Melalui rilis di laman resminya, Jumat (16/7/2021), Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 akan mengangkat konsep ‘United by Emotion’ dalam upacara pembukaan nantinya.

Dalam upacara pembukaan, opening ceremony Olimpiade Tokyo 2020 akan dibuka langsung oleh Kaisar Jepang Naruhito.

Di sisi lain berbagai rumor telah mengarah pada penampilan dari idol groups, seperti band J-Rock dan ikon J-pop.

Namun, baru-baru ini penglihatan terbaru menunjukan adanya penampilan dari beberapa video game dan anime yang menarik perhatian.

Di saat yang bersamaan, masyarakat yang melewati stadion atap terbuka tersebut menangkap beberapa bagian latihan opening ceremony yang memperdengarkan iconic theme dari seri video game “Dragon Quest”.

Beberapa masyarakat bahkan juga mengklaim mendengar “Tsubasa wo Kudasai”, lagu yang dituliskan pada tahun 1970 ini digunakan dalam film anime keluaran tahun 2009 “Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance”.