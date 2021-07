TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Widodari dari Denny Caknan feat Guyon Waton, lirik lagu Widodari.

Intro: D G Em A

Dm G C

C G A

Tembangan sepele ku

Dm F G

Tondo seneng marangmu

Em Am G

Karna ku terpuruk sendiri dalam hampa

F Dm G

Dan kau datang merubah cerita

Reff

F G Em

Sayang.. gondelono atiku..

A Dm

yen takdire gandeng

G C

yo bakale gandeng

F G

Tuhan terimakasih

Em A Dm

hadirkan penjaga hatiku

G (C)

Yang slalu setia menemaniku

Interlude: C -Em F Em

C -Em F G

F G Em A

Dm G C

F G Em A

Ku pernah terjatuh. ku pernah di tinggalkan

Dm G C

Pupus cerita tinggallah impian..

F G

Hoo Maha sempurna tuhan

Em A Dm

Kirimkan kau untuk ku kekasih yg tulus

G C

dan kisah kelam ku kini hilang terhapus ...

Kembali ke Reff

F G Em

Sayang.. gondelono atiku..

A Dm

yen takdire gandeng

G C

yo bakale gandeng

F G

Tuhan terimakasih

Em A Dm

hadirkan penjaga hatiku

G (C)

Yang slalu setia menemaniku

Itulah, chord gitar Widodari dinyanyikan Denny Caknan feat Guyon Waton serta lirik lagu Widodari.

Streaming dan unduh atau download lagu Widodari kasih melalui YouTube Music.

Biodata Denny Caknan

Dilansir dari Tribun Surabaya, Denny Caknan dikenal luas setelah tembang "Kartonyono Medot Janji" viral.

Lagu tersebut sukses membuat Sobat Ambyar, sebutan fans penyanyi Didi Kempot, ikut terlarut dan menggemari sosok Denny.

Pria bernama asli Denny Setiawan tersebut tidak menyangka respon publik bisa seperti itu.

Apalagi video musiknya sudah mendapat lebih dari 51 juta views di YouTube dalam waktu 4 bulan.

Hingga Februari 2019 jumlah viewers lagu ini mencapai 118.320.995 kali.