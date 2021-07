BREAKING NEWS 48 Pelaku Kriminalitas Diamankan Polres Lampung Tengah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Sebanyak 48 pelaku berbagai kasus kriminalitas diamankan Polres Lampung Tengah selama pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau lalu.

Jumlah tersebut dikemukakan Kapolres AKBP Wawan Setiawan saat menggelar konferensi pers hasil Operasi Sikat Krakatau di Mapolres setempat, Rabu (21/7/2021).

Dari jumlah tersangka yang diamankan, 39 orang merupakan non target operasi (Non TO), dan 9 orang merupakan target operasi.

"Pelaku TO laporan sebanyak 9 LP, TO Orang 9, TO tempat sebanyak 1, dan TO barang sebanyak 1," kata AKBP Wawan Setiawan kepada sejumlah awak media yang hadir.

Menurut Kapolres, selama pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau 4 sampai 18 Juli lalu, pihaknya mengedepankan tindakan sehingga berhasil mengungkap para pelaku kejahatan.

Baca juga: Polisi Masih Kumpulkan Alat Bukti Dugaan Perselingkuhan Oknum Sipir Bandar Lampung

"Tentunya kami berterima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua unsur yang telah membantu dalam pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau lalu," imbuhnya. ( Tribunlampung.co.id / Syamsir Alam )