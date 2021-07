Bintang Phoenix Suns Chris Paul Belum akan Pensiun, Tetap akan Bermain di Musim Depan

JUSTIN CASTERLINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Liga NBA 2021. Phoenix Suns gagal menuntaskan perjuangan untuk bisa menjadi juara NBA musim kompetisis 2021.

Pada final NBA 2021, Phoenix Suns harus mengakui kengunggulan Milwaukee Bucks dengan agregat 2-4 untuk kemenangan Bucks dalam format best of seven.

Dan mengantarakan Bucks menjadi juara NBA pada musim kompetisi 2021.

Meski gagal meraih kemenangan NBA 2021, bintang Phoenix Suns Cris Paul masih enggan untuk pensiun.

Chris Paul yang bermain sebagai point guard di Phoenix Suns, masih akan melanjutkan karirnya di NBA pada musim depan.

Dirinya baru saja mencapai NBA Finals untuk kali pertama sepanjang perjalanan kariernya, walaupun ia gagal meraih cincin juara NBA.

Chris Paul pun masih memiliki kontrak bermain dengan klubnya saat ini, Phoenix Suns.

Adapun Phoenix Suns merupakan tim ketiga bagi Paul dalam beberapa musim terakhir.

Saat ditanyai wartawan, Chris Paul menyatakan bahwa ia membututuhkan waktu untuk menerima kekalahan timnya di laga Final NBA kemarin.

Namun hal itu tak membuat Paul menyerah, ia pun menyatakan bahwa dirinya masih memiliki semangat serta mental yang sama untuk bekerja.