Foto Jessica Iskandar Lepas 4 Kancing Baju Bikin Heboh, Padahal Pernah Ditegur Mama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Jessica Iskandar kembali membuat heboh jagat maya setelah mengunggah satu foto di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto yang diunggah Jessica Iskandar pada 17 Juli 2021 itu, memperlihatkan pose ibunda dari El Barack melepas 4 kancing baju bagian atas.

Alhasil, foto seksi tersebut menjadi sorotan netizen.

Padahal, sebelumnya, Jessica Iskandar sudah pernah mendapat teguran dari sang ibunda lantaran kerap tampil seksi.

Jessica Iskandar pun kala itu mengaku kapok dan berjanji pada sang ibu untuk tidak akan tampil seksi lagi.

Namun, entah apa yang terjadi, kali ini wanita yang akrab disapa Jedar itu justru membuat kaum hawa keringat dingin.

Bagaimana tidak, dalam satu di antara unggahannya di Instagram, ibunda El Barack itu kembali tampil seksi.

Wanita 33 tahun itu menampilkan foto dengan pose membuka 4 kancing atas baju yang dikenakannya.

Dia membubuhkan sebuah pesan dalam unggahan itu.

“Semangat ya PPKMnya! We can do it! #bali,” tulis Jessica di akun Instagram miliknya.