JESSE D. GARRABRANT / NBAE / GETTY IMAGES via AFP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, biodata Chris Paul pemain NBA dari Phoenix Suns, sosok yang berhasil mengantarkan Suns menuju babak final NBA 2021.

Sayangnya, Phoenix Suns gagal menjadi juara NBA untuk pertama kalinya seusai kalah dari Milwaukee Bucks di babak final.

NBA adalah singkatan dari National Basketball Association merupakan liga bola basket di Amerika Serikat yang juga menjadi liga basket paling bergengsi di dunia.

NBA didirikan di New York City pada 6 Juni 1946 dengan nama Basketball Association of America.

Hingga saat ini, NBA telah menciptakan banyak sekali pemain basket sekelas bintang dunia.

Satu di antaranya adalah Chris Paul, pemain bintang NBA yang saat ini bermain untuk klub LA Lakers di NBA.

Baca juga: Bucks Juara NBA 2021, Jrue Holiday Bongkar Rahasia Bisa Juara

Chris Paul merupakan pemain basket profesional Amerika Serikat yang memiliki segudang prestasi.

Bintang Phoenix Suns ini memiliki nama lengkap Christopher Emmanuel Paul.

Christopher Emmanuel Paul adalah pemain bola basket profesional Amerika untuk Phoenix Suns dari National Basketball Association (NBA).

Dia telah memenangkan NBA Rookie of the Year Award , NBA All-Star Game Most Valuable Player Award , dua medali emas Olimpiade.