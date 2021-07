Chord Kala Cinta Menggoda Dinyanyikan Peterpan, Lirik Lagu Kala Cinta Menggoda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord Kala Cinta Menggoda dinyanyikan Peterpan dan lirik lagu Kala Cinta Menggoda.

[Intro]

C G/B Am Am G/B Dm

[Verse]

Am Em

Sejak jumpa kita pertama

Dm G

ku langsung jatuh cinta

Am Em

Walau kutahu kau ada

Dm G

pemiliknya

Am

Tapi ku tak dapat

G F

membohongi hati nurani

Dm Em

Ku tak dapat menghindari

F G

gejolak cinta ini

[Chorus]

F C G/B Am G

Maka izinkanlah aku mencintaimu

F C G/B Dm Em

Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu

F C G/B Am G

Maka ijinkanlah aku mencintaimu

F C G/B Dm Em

Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu

[Interlude]

Am Em Dm F G

[Verse]

Am Em

Memang serba salah rasanya

Dm G

tertusuk panah cinta

Am Em

Apalagi ku juga ada

Dm G

pemiliknya

Am

Tapi ku tak mampu

G F

membohongi hati nurani

Dm Em

Ku tak dapat menghindari

F G

gejolak cinta ini

[Interlude]

Am C C G

[Bridge]

Dm Em F G

Ooh hati merana yang dirindu asmara

Am G

Hilanglah selera hilanglah segala rasa

[Chorus]

F C G/B Am G

Oo Ijinkanlah aku mencintaimu

F C G/B Dm Em

Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu

F C G/B Am G

maafkan jikaku mencintaimu

F C G/B Dm Em

Lalu biarkan ku mengharap kau sayang padaku

F C G/B Am G

Ijinkanlah aku mencintaimu

F C G/B Dm Em

Bolehkan aku sekedar sayang padamu

F C G/B Am G

Uuuu mencintaimu huuuu

F C G/B Dm Em

[Outro]

F

Biodata Peterpan

Peterpan kini telah berganti nama menjadi NOAH.

NOAH adalah sebuah grup musik rock alternatif Indonesia yang berasal dari Bandung, Jawa Barat.

Dilansir Wikipedia pada Senin (21/6/2021), grup musik ini dibentuk dengan nama Peterpan oleh Ariel (vokal), Andika (kibor), Indra (bas), Lukman (gitar), Reza (drum) dan Uki (gitar) pada tanggal 1 September 2000.

NOAH menjual lebih dari sembilan juta album di Indonesia.

Hal itu menjadikan NOAH sebagai band rock alternatif terlaris di negara ini.