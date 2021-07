Biodata Pemain Racket Boys, dan Aktor Cilik Kim Kang Hoon di Racket Boys

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Drama Korea Racket Boys sukses menarik perhatian publik berkat akting pemainnya dan membuat warganet mencari biodata pemain Racket Boys.

Di Indonesia Racket Boys sempat mencuri perhatian, apalagi adegan dalam Drama Korea Racket Boys sempat mengambil latar tempat pertandingan di Indonesia.

Berikut profil dan biodata Kim Kang Hoon dan pemain Racket Boys lainnya.

Di Drama Korea Racket Boys, Kim Kang Hoon berperan sebagai Lee Yong Tae.

Kim Kang Hoon lahir pada 7 Juni 2009.

Saat ini Kim Kang Hoon berusia 12 tahun.

Kim Kang Hoon adalah aktor cilik asal Korea Selatan.

Pada 2013, ia memulai debutnya di acara hiburan MBC Every1 오늘부터.

Sebagai aktor cilik, ia perlahan dikenal karena perannya sebagai Choi Eugene muda di Mr. Sunshine, sebuah drama yang ditayangkan di tvN pada tahun 2018.

Ia juga menerima banyak cinta di When The Camellia Blooms KBS2, sebuah drama yang ditayangkan di paruh kedua tahun 2019, di mana ia berperan sebagai Kang Pil-Gu, putra Oh Dong Baek.