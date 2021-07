Chord Manusia Setengah Dewa Dinyanyikan Iwan Fals, Lirik Lagu Manusia Setengah Dewa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut chord Manusia Setengah Dewa dinyanyikan Iwan Fals serta lirik lagu Manusia Setengah Dewa.

Intro: C

C G Am Em

Wahai presiden kami yang baru

F G

Kamu harus dengar suara ini

C G Am Em

Suara yang keluar dari dalam goa

F G

Goa yang penuh lumut kebosanan

C G Am Em

Walau hidup adalah permainan

F G

Walau hidup adalah hiburan

C G Am Em

Tetapi kami tak mau dipermainkan

F G

Dan kami juga bukan hiburan

Am Em F G

Turunkan harga secepatnya

Am Em F G

Berikan kami pekerjaan

Am Em

Pasti kuangkat engkau

F G

Menjadi manusia setengah dewa

Reff:

C F C G

Masalah moral masalah akhlak

C F G

Biar kami cari sendiri

C F C G

Urus saja moralmu urus saja akhlakmu

C F G

Peraturan yang sehat yang kami mau

Am Em F G

Tegakkan hukum setegak-tegaknya

Am Em F G

Adil dan tegas tak pandang bulu

Am Em

Pasti kuangkat engkau

F G

Menjadi manusia setengah dewa

Intro: C G Am Em F G 2x

[Kembali ke Reff]

Am Em F G

Turunkan harga secepatnya

Am Em F G

Berikan kami pekerjaan

Am Em F G

Tegakkan hukum setegak-tegaknya

Am Em F G

Adil dan tegas tak pandang bulu

Am Em

Pasti kuangkat engkau

F G

Menjadi manusia setengah dewa

C G Am Em

Wahai presiden kami yang baru

F G

Kamu harus dengar suara ini..

Simak, biodata Iwan Fals di bawah ini.

Nama asli Iwan Fals adalah Virgiawan Listanto, Iwan Fals lahir di Jakarta pada 3 September 1961.

Dilansir Wikipedia, Iwan Fals adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia.

Gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop.

Liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an di bidang politik.

Masa kecil Iwan Fals dihabiskan di Bandung, kemudian di Jeddah, Arab Saudi, selama 8 bulan.