Chord Hal Hebat dari Govinda, Lirik Lagu Hal Hebat

Intro C F

C

di hidup ini

F Em Dm

tlah kusinggahi banyak cinta namun

G C

tak pernah aku temui cinta

F Em Dm

sekuat aku menginginkan dia

G E

hal hebat kurasakan kini

Am

dicintai seseorang

G D

yang ku pun mencintai

G

itu sempurna

Reff

F

takkan siakan dia

G C

belum tentu ada yang seperti dia

A Dm

satu dunia tahu aku bahagia

G C

banyak pasang mata saksinya

F

takkan duakan dia

G C

belum tentu esok kan masih ada

A Dm

kesempatan tak kedua kalinya

G Fm

hargai dan jaga hatinya

C

dalam diamku

F Em Dm

kupanjatkan s'lalu doa untuknya

G C

jodoh bukan soal sempurna

F Em Dm

namun yang mampu tangguh tuk bertahan

G

dan berjuang

Back to Reff

F

takkan siakan dia

G C

belum tentu ada yang seperti dia

A Dm

satu dunia tahu aku bahagia

G C

banyak pasang mata saksinya

F

takkan duakan dia

G C

belum tentu esok kan masih ada

A Dm

kesempatan tak kedua kalinya

G Fm

hargai dan jaga hatinya

Musik

B G#m

ho oo oo.. ho oo oho uwoo

B E F#

ho oo oo.. ho oo oho uwoo uwoo

Back to Reff

Itulah, chord Hal Hebat dinyanyikan Govinda serta Lirik Lagu Hal Hebat.

