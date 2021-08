Khasiat Daun Pepaya Ternyata Bisa Jadi Solusi Penyakit Asma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sayuran seperti daun pepaya seringkali dihindari oleh sebagian besar orang.

Hal itu karena daun pepaya memiliki cita rasa yang pahit di lidah.

Padahal, hasil riset dari University of Massachusetts menunjukkan bahwa makanan pahit bisa menjadi solusi dari penyakit asma.

Dalam studi ilmiah yang berjudul The Cellular and Molecular Basis of Bitter Tastant-Induced Bronchodilation (2013) ditemukan bahwa senyawa pahit ternyata bisa membuka saluran udara.

Pasalnya, makanan pahit dinilai bisa merangsang indera pengecap yang ada di sel saluran penapasan (TAS2R).

Hal tersebut juga diketahui mampu melebarkan saluran pernapasan sehingga aliran udara yang masuk pun akan semakin cepat dan kuat.

Hasil tersebut didapatkan usai para peneliti melakukan eksperimen terhadap tikus.

Hal yang sama juga berlaku pada daun pepaya.

Sebab, daun ini pun kaya akan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh.

Di Meksiko, tanaman yang diberi nama ilmiah Carica papaya ini sering dijadikan sebagai bahan dasar pengobatan herbal.