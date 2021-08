Gandeng Mahasiswa STAI Al Ma’arif, Polres Way Kanan Lampung Gelar Vaksinasi Covid-19

Polres Way Kanan menggandeng mahasiswa melaksanakan vaksinasi di STAI Al Ma’arif Way Kanan, Sabtu (7/8/2021).

Dok Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan menggandeng elemen mahasiswa melaksanakan vaksinasi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Ma’arif Way Kanan, Sabtu (7/8/2021).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung mengatakan, vaksinasi Covid-19 dilakukan untuk mempercepat terbentuknya herd immunity.

“Pemberian vaksin yang diikuti sebanyak 200 peserta ini berjalan lancar berkat adanya kerja sama yang baik dan sinergitas Polri dengan mahasiswa,” kata AKBP Binsar Manurung, Senin (9/8/2021).

Selain itu, kata Binsar, Bupati Way Kanan dan Forkopimda akan menindaklanjuti hasil rakor di Provinsi Lampung dengan menandatangani nota kesepakatan penanganan Covid-19.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )