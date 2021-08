Harga Karet hingga Gabah Naik, Petani di Mesuji Lampung Bersuka Cita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Para petani di Mesuji Lampung sedang bersuka cita.

Pasalnya, hampir seluruh harga komoditas utama di Mesuji mengalami kenaikan, mulai dari karet, kelapa sawit, gabah, hingga singkong.

Kabag Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Mesuji Arif Arianto mengatakan, dari data perusahaan penampung hasil bumi, harga singkong berada di kisaran Rp 1.315 per kg.

"Berdasarkan data yang ada, hanya harga singkong di PT Sari Agro Manunggal yang alami harga yang sama di minggu sebelumnya, yaitu Rp 1.315 per kg," ujar Arif, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Telat Tanam Padi di Musim Gadu, Petani Pringsewu Lampung Manfaatkan Air di Dasar Sungai

Artinya, ungkap Arif, pekan ini tren harga komoditas di Mesuji sedang mengalami kenaikan.

Dikatakannya, harga tersebut mengalami pembaruan setiap minggunya di hari Senin.

Berikut daftar harga komoditas di Kabupaten Mesuji.

Harga singkong di PT Lambang Jaya mencapai Rp 1.470 per kg, PT Sari Agro Manunggal Rp 1.315 per kg, dan PT Budi Starch and Sweetener Rp. 1.100 per kg.

Selanjutnya, kelapa sawit di PT Tunas Baru Lampung dan PT Garuda Bumi Perkasa Rp 2.350 per kg.

Lalu, getah karet di PT Tunas Baru Lampung Rp 12.155 per kg.

Sedangkan gabah kering di PT Buyung Poetra Sembada Rp 4.200 per kg.

( Tribunlampung.co.id / M Rangga Yusuf )