Gelar Karnaval IT Season IX, Dekan Filkom IIB Darmajaya Apresiasi HIMSI

TRIBUNLAMPUNG.COP.ID, BANDARLAMPUNG – Himpunan Mahasiswa Prodi Sistem Informasi (HIMSI) IIB Darmajaya kembali menghelat Karnaval IT Season IX secara daring Rabu, (18/8/2021).

Karnaval IT Season IX mengusung tema Building A Technology Based Smart Society dengan beberapa kegiatan diantaranya Lomba Desain Poster, Essay, Training Coding, dan Seminar Nasional “Implementasi Dunia Bisnis Berbasis E-Commerce dan Marketplace”.

Pembukaan dilakukan dalam ruang pertemuan zoom dengan dihadiri Dekan Fakultas Ilmu Komputer Zaidir Jamal, S.T., M.Eng. dan Ketua Prodi Sistem Informasi, Dr. Handoyo Widi Nugroho, M.T.I.

Ketua Umum HIMSI, Andhika Fachri mengatakan dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini peranan IT dalam menunjang aktivitas sangat penting. “Atas dasar tersebut kita mengadakan Karnaval IT Season IX ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas diri agar dapat bersaing secara global. Mari kita tingkatkan kualitas diri dengan meningkatkan penguasaan IT,” ungkapnya.

Andhika menerangkan Karnaval IT Season IX menjadi ajang mahasiswa dalam menunjukkan kemampuannya. “Karena dengan IT aktivitas saat ini dapat berjalan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Prodi Sistem Informasi IIB Darmajaya, Dr. Handoyo Widi Nugroho, M.T.I., mengatakan TI ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang.

“Seperti bidang transportasi, perdagangan, dan pendidikan. Kondisi pandemi mengakibatkan kita mengalami beberapa hal dan keterbatasan. TI ini yang membuat kita dapat bekerja ditengah situasi pandemi,” ungkapnya.

Harapannya, lanjut dia, kedepan bisa menelurkan dan menghasilkan kegiatan lainnya lagi. “Dari kegiatan ini juga dapat berprestasi dalam kegiatan di nasional. Salah satunya untuk menunjukkan kualitas adalah profil mahasiswa, dosen, dan prestasi,” ujarnya.

Doktor lulusan UGM ini menerangkan dengan Karnaval IT Season IX banyak sekali yang dapat menunjang profil mahasiswa terutama Prodi Sistem Informasi. “Mengcreate kegiatan nasional dengan baik dan dapat berprestasi dari kegiatan tersebut juga menjadi nilai plus kedepannya.

Seperti Gemastik, mahasiswa kita ikut berprestasi dan mohon doanya agar dapat diberikan hasil yang terbaik,” tuturnya.

Sementara, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Zaidir Jamal, S.T., M.Eng., mengatakan dari fakultas mengucapkan terima kasih khususnya HIMSI yang telah menyelenggarakan acara ini.

“Melihat kondisi pandemi saat ini HIMA SI masih dapat berperan dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik itu akademik maupun nonakademik.

Dari kegiatan ini kami berharap muncul ahli IT dan startup IT untuk meningkatkan bidang IT khususnya di Indonesia,” ungkapnya.

Zaidir berpesan kepada HIMA SI agar lomba-lomba seperti ini dapat digelar di internal.

“Semoga kegiatan sekupnya diperluas lagi misalnya ada beberapa lomba dan ditambah lagi karena kegiatan ini juga berperan dalam klasterisasi perguruan tinggi maupun pemeringkatan,” pungkasnya.(*)