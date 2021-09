Khasiat Daun Pepaya, Ampuh Meredakan Ruam Kulit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kegunaan atau khasiat daun pepaya satu di antaranya adalah ampuh meredakan ruam kulit.

Kemampuan tersebut dapat dilakukan karena di dalam daun pepaya terdapat kandungan antiinflamasi atau anti-peradangan, seperti senyawa papain, flavonoid, dan vitamin E.

Hal tersebut tertulis dalam studi berjudul “Does Carica papaya leaf-extract increase the platelet count? An experimental study in a murine model”

Kandungan zat papain dalam daun ini sering digunakan sebagai pengobatan topikal.

Umumnya daun pepaya itu diolah dalam bentuk eksfolian.

Dengan menggunakan eksfolian berbahan dasar daun pepaya, hal tersebut dinilai mampu membantu mengangkat sel kulit mati dan mengurangi tersumbatnya pori-pori, termasuk meredakan ruam kulit.

Sementara senyawa flavonoid berperan dalam memperbaiki sel yang telah rusak akibat efek buruk radikal bebas.

Selain itu, zat ini juga bisa mengatasi alergi, infeksi virus, dan peradangan tertentu.

Ditambah dengan adanya kandungan vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit.

Tak hanya itu, rupanya vitamin E juga punya fungsi serupa senyawa flavonoid yang bisa memperbaiki sel akibat kerusakan.

