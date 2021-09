Dhita Krisdarmayanti Raih 3rd Best of the Best Talent di Ajang IndonesiaNEXT Season 5

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BENGKULU - Perhelatan IndonesiaNEXT Season 5 sebagai salah satu program corporate social responsibility (CSR) unggulan dari Telkomsel telah mencapai puncaknya dengan diumumkannya 39 pemenang dari tiga kategori, yakni 3 pemenang Best of the Best Talent, 10 pemenang Best Talent dan 26 pemenang Runner Up Talent.

Pengumuman pemenang tersebut dilakukan melalui acara “Crowning Session IndonesiaNEXT Season 5" yang ditayangkan secara virtual pada 19 Agustus 2021 yang lalu.

Crowning IndonesiaNEXT Season 5 sendiri dihadiri oleh 39 best talents mahasiswa yang berasal dari 13 regional pelaksanaan kegiatan dengan cakupan 34 provinsi di Indonesia mulai dari provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga provinsi Papua.

Dari 13 regional tersebut, Telkomsel kemudian memilih tiga peserta terbaik, di antaranya Moses Johanes Febrian Manuputty dari Universitas Cenderawasih Papua, Zulfa Nindiyana Sanjaya dari Universitas Negeri Semarang Jawa Tengah dan Dhita Krisdarmayanti dari Universitas Bengkulu.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta terbaik, Telkomsel memberikan bantuan dana pendidikan.

General Manager Consumer Sales Region Sumbagsel Nyoman Adiyasa mengatakan, "Telkomsel mengucapkan selamat kepada para peserta terbaik IndonesiaNEXT Season 5 yang telah berhasil menunjukkan prestasinya dalam program ini. Telkomsel memposisikan program IndonesiaNEXT sebagai ajang dalam membuka peluang lebih luas kepada para mahasiswa di Indonesia agar dapat meningkatkan kapabilitas dan potensi demi mewujudkan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh. Kami pun berharap program ini dapat mendorong pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing tinggi dan komunitas digital talent masa depan Indonesia yang berkualitas unggul siap kerja."

Pemenang dari IndonesiaNEXT Season 5 ini merupakan peserta yang telah melewati serangkaian aktivitas program, mulai dari inspiring webinars, Massive Online Open Course (MOOC), Hard Skill Training, International Certification, Soft Skill Training Area Bootcamp, Area Qualification Panel hingga National Bootcamp and National Qualification Panel.

Proses seleksi yang ketat dilakukan dengan maksud agar program ini mampu mencetak SDM unggul yang memiliki daya saing tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional.

Pada ajang IndonesiaNext season 5 hadir sebagai pemenang 3rd Best of the Best Talent sosok remaja pintar dan enerjik dari Kota Bengkulu, Dhita Krisdarmayanti yang berasal dari universitas Bengkulu.

Dhita tampil dengan memukau selama perhelatan IndonesiaNext Season 5 ini berlangsung, dan dapat menyisihkan pesaing lainnya hingga menduduki peringkat 3rd Best of the Best Talent Nasional.