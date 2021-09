Arti Mimpi Memenangkan Uang, Pertanda Anda Mungkin akan Beruntung Dalam Kisah Asmara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, berikut arti dan tafsir mimpi memenangkan uang yang diyakini memiliki makna baik.

Mimpi merupakan bunga tidur. Sebagian orang mungkin pernah mengalami mimpi sesuatu saat tidur.

Mimpi kerap diartikan sebagai gambaran tentang apa yang kita pikirkan dan hadir dalam alam bawah sadar.

Para ilmuwan telah menemukan bahwa mimpi benar-benar dapat memengaruhi perilaku kita di siang hari.

Dalam penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Social Psychological and Personality Science, tim peneliti AS dan Inggris menemukan hubungan antara peristiwa tertentu dalam mimpi dan kemudian interaksi dunia nyata dengan orang penting kita.

Studi lain sebelumnya juga menemukan bahwa mimpi dapat mempengaruhi tindakan dan keadaan emosional kita pada hari berikutnya.

Baca juga: Arti Mimpi Sepatu Kebesaran, Berikut Penjelasannya

Berikut penjelasan arti mimpi memenangkan uang yang dan mimpi uang lainnya.

1. Arti mimpi memenangkan uang

Sebelum Anda menganggapnya hanya angan-angan, pakar mimpi Anna-Karin Bjorklund, penulis “Dream Guidance: Interpret Your Dreams and Create the Life You Desire!” menunjukkan bahwa perasaan "menang" dapat berhubungan dengan aspek lain dari kehidupan yang Anda rasakan baik, seperti beruntung dalam cinta .