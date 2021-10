Ilustrasi. Biodata Hwang Hee, Pemeran Detektif di Drama Korea Dali and The Cocky Prince.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata Hwang Hee, pemeran detektif di drama Korea Dali and The Cocky Prince yang tayang di KBS2.

Dali and The Cocky Prince bercerita tentang laki-laki yang diperankan oleh Kim Min Jae dan perempuan yang diperankan Park Gyu Young yang memiliki latar belakang unik dan saling bertemu tanpa sengaja.

Selain itu, drama ini juga dimeriahkan dengan Hwang Hee yang memainkan peran sebagai seorang detektif

Hwang Hee lahir pada 18 Oktober 1988 dan saat ini berusia 32.

Memiliki nama lahir Kim Ji Soo, ia adalah aktor Korea Selatan yang sedang naik daun.

Baca juga: Biodata Second Lead dalam Drama Korea Dali and The Cocky Prince

Ia pertama kali membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia teater, muncul dalam drama panggung "The Second Part of Work" pada tahun 2014.

Hwang Hee kemudian membintangi drama "Love Is" pada tahun 2015, dan membuat debut TV-nya di drama “With You” pada tahun 2017.

Sejak itu, ia telah tampil dalam drama “Arthdal ​​Chronicles” (2019) dan “Doctor John” (2019).

Di Drama Korea Dali and The Cocky Prince, Hwang Hee berperan sebagai Joo Won Tak.

Joo Won Tak adalah seorang detektif.

Baca juga: Biodata Pemeran Pendukung dalam Drama Korea Dali and The Cocky Prince