Polisi Beri Pengamanan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Way Tuba Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polsek Way Tuba melaksanakan kegiatan pengamanan dan monitoring pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Klinik Trans Medika Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Kegiatan dihadiri Kapolsek Way Tuba AKP Mahbud Junaidi, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Sujatmo, PS. Paurkes Polres Way Kanan Bripka Adi Sugianto dan anggota Polres Way Kanan serta Polsek Way Tuba.

Kapolsek Way Tuba AKP Mahbud Junaidi menyatakan untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri melibatan 24 Tim Vaksinator Urkes Polres Way Kanan, Rayon Pisang Baru dan Klinik Trans Medika.

“Total masyarakat yang di vaksin jenis Sinovac sebanyak 1.016 dosis yang diikuti oleh masyarakat umum dengan rentang usia 12 hingga lansia yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” katanya, Senin 11 Oktober 2021.

Sementara kegiatan pengamanan dan monitoring yang kami lakukan memastikan vaksinasi berjalan dengan aman dan lancar.

Vaksinasi penting dilakukan untuk mewujudkan herd immunity agar dapat menekan penyebaran covid-19, ujarnya

Sarmini salah satu perserta vaksin berharap usai divaksin kekebalan tubuh bisa meningkat sehingga sehingga terhindar dari Covid.

Ia juga menyampaikan apresiasi bagi Polres Way Kanan dan Tim Vaksinator telah memfasilitasi kegiatan vaksinasi ini terima kasih Polri.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)