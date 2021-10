Tempat Wisata di Bandung, Berikut Kafe yang Asik Jadi Tempat Berfoto di Kota Bandung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi Anda yang menyukai berfoto sembari menikmati berbagai hidangan, berikut beberapa kafe di Kota Bandung yang bisa dikunjungan.

Menikmati sejuknya Kota Kembang akan terasa kian asik sembari nongkrong di kafe.

Apalagi jika Kafe yang kita datangi memiliki beberapa tempat yang asik untuk menjadi tempat berfoto ria.

Ini beberapa kafe di kota Bandung yang instagramable dan hit dikalangan pemburu tempat wisata menarik di Indonesia.

1. Please Please Please

Kalau kamu suka suasana kafe yang cozy serta punya banyak spot buat foto-foto, Please Please Please adalah tempat wisata di Bandung yang cocok kamu datangi.

Area makan yang luas terbagi menjadi area indoor dan outdoor.

Makanan yang disajikan pun beragam, mulai dari menu barat hingga lokal dengan porsi yang mengenyangkan.

Kalau tertarik berkunjung ke kafe ini, kamu bisa langsung datang ke lokasinya yang ada di Jl. Progo No.37, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.

2. Yourgood Smoothies Bar

