Berikut biodata pemeran pendukung Drama Korea High Class yang tayang di saluran tvN.

Drama Korea High Class ini berlatarkan sekolah bergengsi yang menyimpan banyak misteri dari para pemerannya.

Berikut biodata pemeran pendukung Drama Korea High Class.

1. Park So Yi

Park So Yi lahir di Korea Selatan pada 12 Maret 2012.

Park So Yi adalah Artis Korea Selatan yang berada di bawah naungan YG entertainment.

Dia memulai debutnya di serial 2018 Mistress.

Pada 2020, ia membintangi 4 film sekaligus salah satunya Pawn.

Park So Yi terus mendapatkan pengakuan domestik untuk perannya dalam film Korea Selatan 2020, "Deliver Us from Evil".

Berkat drakor tersebut membuatnya mendapatkan nominasi untuk Penghargaan Aktris Baru Terbaik Dalam Film di Baeksang Arts Awards.

