TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Medina Zein akhirnya damai dengan suami setelah sempat bongkar soal KDRT yang dilakukan Lukman Azhari.

Diketahui, sebelumnya sempat ramai kasus KDRT dalam rumah tangga Medina Zein dan Lukman Azhari.

Konflik rumah tangga Medina Zein dan Lukman Azhari sempat hangat diperbincangkan.

Sebelumnya Medina mengungkap foto-foto bukti KDRT yang diduga dilakukan sang suami.

Pebisnis dan juga sosialita tersebut curhat di sosial media permasalahan rumah tangganya dengan Lukman Azhari.

Namun kini keduanya sudah kembali baikan dan saling memaafkan.

“Dear my lovely friends, stop for asking me bout me and my husband."

"Everything’s OK. Semuanya sudah selesai dan kita semua sudah saling memaafkan."

"Dalam hal ini saya menyadari bahwa masalah rumah tangga itu pasti akan selalu ada."

"At the end we have realized kesalahan bukan hanya dari suami saya tetapi kesalahan saya juga pasti ada,” tulis Medina Zein di unggahan Instastory, Kamis 21 Oktober 2021.

