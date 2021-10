Info Mobil Terbaru, Simulasi Pembelian Kredit Mobil Daihatsu Sigra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Mobil Daihatsu Sigra hadir sebagai pesaing baru untuk mobil jenis Multi Purpose Vehicle (MPV).

Mobil besutan pabrikan otomotif Daihatsu asal Jepang ini, hadir di Indonesia dengan pilihan mesin bensin.

Untuk mendapatkan mobil ini, anda bisa melakukan pembelian secara cash ataupun kredit di semua dealer Daihatsu.

Berikut, info simulasi kredit mobil Daihatsu Sigra terbaru di dealer Tunas Daihatsu Lampung, yang berlokasi di Jl. Raya Hajimena, Lampung selatan.

Pasalnya, harga mobil Daihatsu Sigra terbaru terbilang cukup mampu untuk bersaing dengan mobil MPV lain dari segmen LCGC.

Mobil ini sendiri diklaim sangat cocok dijadikan sebagai pilihan bagi yang mencari mobil untuk keluarga.

Adapun Daihatsu Sigra tersedia di Indonesia dalam dua pilihan mesin, yaitu 1000cc dan 1200 cc untuk varian tertinggi.

Pilihan tipe dari daihatsu Sigra terbaru yang tersedia di delaer Tunas Daihatsu Lampung diantaranya, 1.0 D MT, 1.0 M MT, 1.2 X MT, 1.2 X AT, 1.2 R MT, 1.2 R MT DLX, 1.2 R AT dan 1.2 R AT DLX.

Mobil Daihatsu Sigra terbaru sendiri diklaim sudah dilengkapi berbagai fitur eksterior dan interior yang mewah juka dibandingkan dengan mobil LCGC lain dikelasnya.

Untuk masalah harga OTR, Daihatsu Sigra terbaru 2021 di Lampung dibanderol mulai Rp. 129 jutaan hingga Rp. 173 jutaan tergantung tipenya.