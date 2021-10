Pengendara Motor Tewas di Jalinsum Kalianda Lampung Selatan Alami Luka Serius di Kepala

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Lampung Setan Kasatlantas Lampung Selatan AKP Edwin Widya Dirotsaha Putra mengatakan pengendara sepeda motor meninggal dunia karena alami luka serius di kepala.

Diketahui telah terjadi kecelakaan di jalan lintas sumatra (Jalinsum) tepatnya di depan tugu Radin Inten II yang melibatkan kendaraan Fuso yang belum diketahui identitasnya dengan pengendara Motor Scoopy berwarna hitam, di kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (23/10/2021).

"Korban mengalami luka pecah di bagian kepala dan korban meninggal dunia di TKP. Lalu jenazah korban sudah dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda guna visum luar," katanya.

Edwin mengatakan pengemudi sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih bernama Suci Kusdiawati (30).

"Korban berprofesi sebagai PNS Guru. Warga Desa Hara Banjar Manis, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan," pungkasnya.

Kronologi Kecelakaan

Sebelumnya diberitakan, Kasatlantas Lampung Selatan AKP Edwin Widya Dirotsaha Putra memaparkan kronologi lakalantas yang melibatkan motor dan truk fuso.

"Kendaraan yang terlibat yakni Honda Scoopy warna berwarna hitam putih bernomor polisi BE 3425 ER dengan Kendaraan Truck Hino warna Hijau No Pol BE 8832 YC," papar AKP Edwin.

"Awalnya kendaraan Truck Hino berwarna hijau tersebut berjalan dari arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung. Setibanya di TKP bersamaan datang kendaraan sepeda motor Honda Scoopy berwarna Hitam Putih dari arah Kota Kalianda keluar menuju arah Bandar Lampung," jelasnya.

Lanjut Edwin dikarenakan jarak yang sudah dekat sehingga pengemudi Kendaraan Truck Hino tersebut tidak dapat menghindari sepeda motor tersebut.

